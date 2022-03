Bilan annuel : Paul Wurth regagne du terrain

LUXEMBOURG – Le groupe luxembourgeois d’ingénierie Paul Wurth a retrouvé l'an dernier un carnet de commandes bien fourni.

L’assemblée générale a approuvé la distribution d’un dividende brut de 157,5 euros par action au titre de l’exercice 2015.

Paul Wurth a conclu l'exercice 2015 sur un chiffre d'affaires en retrait, à 427,9 millions d'euros contre plus de 480 millions d'euros les deux années précédentes. Le concepteur et fournisseur de technologies et d'installations de production de fonte revient à un niveau proche de 2013, à 20,6 millions d'euros de résultat avant impôts, après un trou à 11,2 millions en 2014. Le résultat net s'établit à 13,7 millions, alors qu'il tombait autour du million d'euros l'an passé.

«C'est une bonne année, dans une situation difficile», a commenté ce mercredi Georges Rassel, le directeur général de l'entreprise luxembourgeoise. Et d'évoquer un secteur de la sidérurgie marqué par la surproduction chinoise d'acier, qui tire les prix vers le bas, et n'incite pas les producteurs à investir. Le ralentissement de la croissance dans les pays émergents est aussi un facteur négatif. Dans ce contexte, le groupe met en avant un volume de nouvelles commandes en nette progression, de près de 100 millions d'euros de plus sur un an (455,7 millions d'euros). Le carnet de commandes remonte à 671,3 millions d'euros en 2015.

Mécanique et pétrochimie

Parmi les commandes significatives, la construction pour un consortium entre l’État algérien et Qatari Steel, en Algérie, d'une seconde installation de production de fer utilisant une technologie innovante incluant du gaz naturel. «Une technologie intéressante pour les pays disposant de cette ressource en quantité importante», souligne Georges Rassel, qui souhaite «développer de nouveaux produits similaires». Quelque 50 millions d'euros viendront aussi d'une commande à CTI Systems à Lentzweiler, pour la construction d'un complexe de hangars pour avions petit et gros porteurs, au Moyen Orient.

Le groupe commence aussi à tirer pleinement profit de sa joint venture avec IHI Corporation au Japon, qui lui permet de percer sur le marché domestique. Les retombées de nouvelles commandes enregistrées dans le pays s’élèveront à 40 millions pour Paul Wurth, sur les 140 que la joint-venture obtiendra.

Parmi les axes de développement, l'activité de services pour aller au-delà de la simple construction d'unités, mais aussi assurer leur maintenance. «On s'oriente aussi vers d'autres activités, qui ne sont pas étrangères à nos métiers, au niveau de la mécanique, de la connaissance des matériaux, etc. et on a estimé que dans le domaine de la pétrochimie, on peut utiliser les compétences de nos ingénieurs», a complété le directeur général, qui attend des commandes sur ce nouveau créneau, dès cette année.