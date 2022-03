Covid au Luxembourg : Paulette Lenert à son tour testée positive

LUXEMBOURG - La ministre de la Santé, Paulette Lenert, est en isolement chez elle après avoir été testée positive au Covid-19.

Et maintenant, Paulette Lenert. La ministre de la Santé et vice-Première ministre a été testée positive au Covid-19, annonce ce jeudi le gouvernement. La ministre, qui a déjà reçu sa dose booster de vaccin, présente pour le moment des symptômes légers, précise le communiqué. Elle est à l'isolement à son domicile et continue à exercer ses fonctions en télétravail.