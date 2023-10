Paulette Lenert et le LSAP prêts à discuter avec le CSV

Les résultats des législatives ouvrent la porte à plusieurs scénarios de coalition. Et le LSAP pourrait bien en tirer profit. «Évidemment que l'on est ouverts à la discussion, que c'est jouable avec le CSV», analysait à chaud Paulette Lenert. Tête de liste du parti, la ministre de la Santé a dressé un premier bilan «positif», les «bons résultats» des siens dans les urnes.

«Évidemment ça peut toujours être mieux, mais c'est stable. Je suis très contente, c'était une grande inconnue, avec de jeunes candidats, des gens qui se présentaient pour la première fois». À l'Est, le LSAP a fait 17,28%, «c'était un bon choix d'y postuler», juge Paulette Lenert.

«Le LSAP est candidat»

Sera-t-elle encore ministre? «Tout est ouvert, même s'il y a en effet eu des positionnements durant la campagne (NDLR: sur un rapprochement entre le CSV et le DP). Pour la future coalition, deux options sont sur la table (CSV-DP et CSV-LSAP) et le LSAP est candidat à participer aux discussions».