Avocate de métier, Paulette Lenert a embrassé une carrière politique comme une entrée dans un autre monde. Et notamment sur le plan de la relation homme-femme. «Je n'ai jamais eu à me défendre, mais le regard porté sur une femme politique est différent. On lui dit plus facilement qu'elle est en position de faiblesse, on est beaucoup plus critique sur l'ensemble de la personne, sa vie privée, son apparence…», confie la ministre de la Santé, candidate aux élections législatives.