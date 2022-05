Distinction française : Paulette Lenert reçoit la Légion d'honneur

LUXEMBOURG - La ministre de la Santé s'est vu remettre la distinction par l'ambassadrice de France.

Les pays ont en effet travaillé main dans la main, notamment pour prendre en charge les malades quand les lits venaient à manquer. La ministre s'est dite «profondément émue de cette distinction, symbole de la solidarité entre la France et le Luxembourg». Une récompense «fruit des efforts de nombreux acteurs impliqués dans la gestion de crise». Et de conclure: «Un grand merci à tous ceux et celles qui y ont contribué!»