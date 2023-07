Politique au Luxembourg: Paulette Lenert veut remettre «l’humain au centre»

«Notre monde n’est pas une utopie», assure Paulette Lenert. La vice-Première ministre a été officiellement élue tête de liste du LSAP pour les législatives, dimanche lors d’un congrès à Leudelange. Devant une salle acquise à sa cause, Paulette Lenert, montée sur scène sous une grosse musique et sous les vivas de la foule, a déroulé une partie du programme voté à l’unanimité par les membres quelques instants plus tôt.

«Bonne blague»

Désormais va débuter la campagne électorale. «Je me sens soutenue, motivée et soulagée», a déclaré celle qui semblait revigorée après le congrès. Entrée au gouvernement dans le rôle d’une quasi-inconnue il y a cinq ans (d’abord aux ministères de la Protection des consommateurs et de la Coopération, puis à la Santé au début de la pandémie), elle a rapidement gravi les échelons, jusqu’à devenir une tête de liste incontournable. Et si quelqu’un lui avait prédit une telle destinée en 2018? «J’aurais bien rigolé et répondu que c’était une bonne blague, que c’était inimaginable», sourit celle qui prépare la première candidature de sa vie.