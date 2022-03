Pauline Lefèvre fera-t-elle oublier Louise Bourgoin?

l'actuelle miss météo du Grand Journal de Canal + supportera-telle la comparaison avec celle qui a marqué les esprits lors de la saison passée?

Tout aussi pétillante et sexy, Pauline Lefèvre est pourtant inévitablement comparée à Louise Bourgoin. Au sujet de sa consœur, Pauline Lefèvre a confié au magazine Télé 7 Jours que «le rapprochement entre elle et moi sera d’autant plus favorisé qu’elle est sur le plateau une fois par semaine!