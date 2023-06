Portrait: Paulo, chauffeur du business et des stars au Luxembourg

1 / 7 Paulo Tavares prend la pose avec la chanteuse Shakira, venue chanter à la Rockhal en 2018. Paulo Tavares/VIP Limo La société VIP Limo dispose d'une flotte de véhicules haut de gamme. Paulo Tavares/VIP Limo Depuis la création de la société en 2016, Paulo Tavares a mis l'accent sur l'élégance et la qualité du service. Ce qui lui vaut d'enchaîner les contrats aujourd'hui. Paulo Tavares/VIP Limo

Il y a quelques semaines, c'est lui qui a véhiculé au Luxembourg la maman et la sœur de Cristiano Ronaldo, venues pour un défilé de mode. CR7, lui aussi, a déjà pris place dans la voiture de Paulo Tavares, pour le reconduire de Luxembourg-Ville vers un avion privé à l'aéroport de Liège, après un match entre le Luxembourg et le Portugal. S'il avait le temps, Paulo pourrait écrire un livre ou une série télé.

Depuis 2016, l'homme de 45 ans est chauffeur privé au Grand-Duché et il voit monter dans ses véhicules les plus grands artistes, sportifs, diplomates et personnalités du business mondial de passage au pays. Sept années pendant lesquelles il a compilé les anecdotes. «Nicky Minaj voulait à disposition, dans la voiture, un câble de trois mètres pour son téléphone et une bouteille d'eau minérale quasiment introuvable», raconte-t-il à L'essentiel. On pourrait rester des heures à l'écouter.

La petite société de Paulo Tavares, VIP-Limo, a grandi et compte aujourd'hui une flotte de dix véhicules de luxe et six chauffeurs. Tous les déplacements se font sur réservation et il est approché par les grandes entreprises, les organisations politiques comme l'entourage des artistes. Le bouche à oreille fonctionne et l'agenda est plein sur plusieurs mois déjà.

«Les contrats de transport incluent des clauses de confidentialité, parfois jusqu'à un million d'euros»

Aéroport, hôtels, restaurants, salles de réunion ou de concert, stade… Paulo et ses chauffeurs transportent, mais pas seulement, son métier c'est aussi de l'humain, du relationnel, comme ce jour où il a accompagné une nonagénaire américaine et sa fille sur les traces de leur famille ici. Un autre jour, il a participé aux recherches pour retrouver la fille d'un homme d'affaires russe, proche de Poutine, qu'il avait transportés. La jeune femme avait subitement quitté son hôtel dans le centre-ville de la capitale. «Un avion russe avait même été missionné, il a fallu plusieurs heures pour la retrouver», raconte l'homme.

Des séquences ignorées du grand public et qui sont le quotidien de Paulo au Luxembourg. Princesses du Golfe, chefs de grands groupes internationaux… les contrats de transport qu'il signe incluent des clauses de confidentialité, «parfois jusqu'à un million d'euros». Il y a les stars - Alicia Keys, Sting, l'équipe de football du Milan AC, Slipknot - mais aussi des clients que vous ne reconnaîtriez pas dans la rue. «Nous avons un client qui a peur de l'avion et qui veut qu'on l'emmène régulièrement en Italie. Dernièrement, l'un de nos chauffeurs a été missionné pour apporter une bague de fiançailles en temps et en heure de Luxembourg à Strasbourg».

Concurrent du taxi ordinaire, Paulo Tavares assume son service haut de gamme mais assure que le budget est loin de ce que peuvent imaginer les gens. «Nous avons un service premium à 3 euros le kilomètre. N'importe qui peut faire un devis». Il est arrivé de refuser un transport, parce que le délai était intenable ou pour des exigences farfelues. «Certains clients pensent qu'ils peuvent réserver le véhicule et le conduire», sourit Paulo.

Sur son temps de travail, ce papa de deux enfants est donc projeté «dans un autre monde», mais parvient tout de même à concilier vie privée et vie professionnelle. «Même en étant joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Il n'y a pas un jour comme l'autre». Ça valait bien un petit selfie avec Shakira.