Au Luxembourg : «Le risque d'une augmentation de la pauvreté est bien réel»

«La crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine frappe le pouvoir d'achat. Le risque d'une augmentation de la pauvreté et des inégalités au Luxembourg est bien réel». C'est le constat glaçant que dresse Serge Allegrezza, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec), qui a présenté vendredi son rapport «Travail et cohésion sociale».