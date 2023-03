Fiscalité au Luxembourg: Payer plus d'impôts en étant célibataire que marié, une «injustice»

Plus de 6 500. C'est le nombre de signatures que comptait ce mercredi après-midi sur le site de la Chambre des députés, la pétition réclamant la réduction de l'impôt sur les salaires des célibataires. «Dans un contexte où tout augmente, je discutais salaire avec un collègue. En brut, on gagne plus ou moins la même chose, explique Ardacan Ketten, l'auteur de la pétition. Et quand il m'a dit qu'en net, il avait quasiment 300 euros de plus que moi en étant marié sans enfant, je me suis dis qu'il y avait une certaine injustice».