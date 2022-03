Conditions de travail déplorables : Payés 30 euros par jour pour danser dans le clip de Stromae

Les dizaines de danseurs mobilisés pour «Fils de joie» ne garderont sans doute pas un super souvenir de leur tournage avec la star belge.

Le clip «Fils de joie» a déjà été visionné plus de 4,9 millions de fois depuis sa sortie lundi dernier et il est magistral avec des centaines de figurants et de danseurs réunis au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Sauf que si c'est un plaisir à visionner, ça a été une sinécure pour un certain nombre de participants qui ont été plusieurs à dénoncer leurs conditions de travail.

«Sans parler des gaufres en guise catering...»

La jeune femme a expliqué au micro de la <i>RTBF</i>: «Au départ, il s’agissait d’un projet rémunéré et quand on a appris qu’il s’agissait de 150 euros pour les cinq jours, on était déjà un peu engagé dans le projet. […] On attendait une rémunération. Pour moi, une rémunération, c’est un contrat de travail, ce n’est pas un défraiement». Elle évoque les «plannings reçus la nuit ou en dernière minute», «le mépris et le manque de professionnalisme de la part de l'oorganisation et des chorégraphes», «sans parler des gaufres en guise catering...» Et de la météo aussi: le clip a été tourné au mois de janvier à Bruxelles où la température ressentie était souvent négative.