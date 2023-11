Payez 140 euros et ils vous feront un câlin

Cuddlist a été fondée en 2015. La société est active dans plusieurs villes aux États-Unis. Les câlineuses et câlineurs ont suivi une formation en ligne dont les cours coûtent entre 30 et 800 dollars (28 et 745 euros). Selon la prestataire citée par le tabloïd new-yorkais, beaucoup de personnes souffrent de la solitude dans des grandes métropoles telles que New York et Los Angeles.