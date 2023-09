Pays-Bas: Amsterdam participera à une expérimentation de vente de cannabis

Amsterdam va participer avec d’autres villes néerlandaises à une expérimentation de vente de cannabis produit légalement aux Pays-Bas, pays célèbre pour sa tolérance à l’égard des drogues douces, a décidé le gouvernement. Si la consommation et la vente de haschich, d’herbe et de leurs dérivés est tolérée, le reste de la chaîne d’approvisionnement est illégal et les stupéfiants vendus entrent généralement dans le pays par contrebande, notamment grâce à différentes mafias.

Avec l’intégration d’Amsterdam, l’expérimentation implique désormais onze communes et vise à définir si la production, la distribution et la vente réglementées de cannabis sont possibles. Elle doit également permettre de contrôler la qualité des stupéfiants et d’analyser l’impact d’une telle démarche sur la criminalité, la sécurité et la santé publique. L’expérimentation doit commencer en décembre à Bréda et à Tilbourg, deux villes du sud du pays.