Heineken officialise son retrait complet de Russie

«100% des parts» d'Heineken ont été achetés pour «la somme d'un euro» par Arnest, le plus grand fabricant russe de produits cosmétiques, d'articles ménagers et d'emballages métalliques, a annoncé le groupe néerlandais dans un communiqué. Il a estimé à 300 millions d'euros les pertes totales liées à l'opération.

«Notre départ de Russie est désormais finalisé», a déclaré Dolf van den Brink, le PDG du deuxième plus gros brasseur mondial, basé à Amsterdam. «Les développements récents illustrent la complexité à laquelle les grands fabricants sont confrontées lorsqu’ils quittent le marché russe. Même si ce processus a pris beaucoup plus de temps qu'initialement prévu, cette transaction garantit l'avenir de nos employés et nous donne la possibilité de quitter la Russie de manière responsable», a-t-il ajouté.