La Haye : Pays-Bas: il n'y aura pas de coalition de droite

C'est le

soulagement général aux Pays-Bas après l’échec de la coalition de droite.

Les discussions pour la formation d’une coalition minoritaire de droite entre les libéraux du VVD, qui avaient remporté à une courte majorité les élections législatives de juin, et les chrétiens-démocrates (CDA), ont été rompues vendredi. Job Cohen, le chef du parti travailliste PvdA, a déclaré qu’un tel gouvernement de droite, instable, aurait «divisé le pays».

Femke Halsema, qui dirige les écologistes de GroenLinks, et espère désormais faire partie d’une large coalition de gauche incluant le VVD et le PvdA, a exprimé son «immense soulagement», à cette annonce. De son côté, le Parti socialiste emmené par Emile Roemer a ajouté que c’était une «bénédiction» que le pays se soit épargné «un gouvernement qui tolère de telles discriminations». Les chefs des deux partis, Mark Rutte (VVD) et Maxime Verhagen (CDA), ont chacun regretté l’échec des pourparlers. Ivo Opstelten, un responsable qui avait été nommé par la reine Beatrix pour étudier l’option d’une coalition de droite, lui a présenté son rapport définitif samedi.