Pays multiculturel: Seul un résident sur quatre a deux parents nés au Luxembourg

Des résidents nés au Luxembourg, de deux parents eux-mêmes nés au Luxembourg. C'est une denrée rare au Grand-Duché, à en croire les dernières données du recensement décennal compilées par le Statec, qui a publié son analyse ce vendredi. Ainsi, selon ces chiffres, on savait déjà que 47,2% de la population du pays n'était pas de nationalité luxembourgeoise. Et près de la moitié, 49,3%, est née à l'étranger.

Mais en remontant encore un peu plus loin, on se rend compte qu'une très large majorité de la population a des antécédents migratoires pas si lointains. Ainsi, seulement 26,3% de la population est composée de personnes de nationalité luxembourgeoise, nées de deux parents qui ont eux-mêmes vu le jour au Grand-Duché. Ce qui signifie donc que 73,7% de la population du pays est soit née à l'étranger, soit née au Luxembourg, mais avec au moins un des deux parents venu de l'étranger.

Les naturalisations en très forte hausse

Sur l'ensemble de la population, 44,1% sont des Luxembourgeois nés au Luxembourg. Mais certains ressortissants grand-ducaux sont nés ailleurs: 5,1% dans un autre pays de l’Union européenne, 1,3% ailleurs en Europe et 2% ailleurs dans le monde. Parmi les personnes ayant aujourd'hui la nationalité luxembourgeoise, 20,8% l'ont obtenue par naturalisation, la plupart entre 2002 et 2021. Avec des chiffres qui ont très nettement augmenté, après la réforme de 2017, avec plus de deux fois plus de naturalisations en 2018 et 2019 qu'en 2016.