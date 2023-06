BGL Ligue: Pedro Resende de retour sur le banc de Differdange

Le FC Differdange a officialisé ce lundi le retour sur son banc de son ancien entraîneur Pedro Resende, moins d’un an après son départ. Entre temps, le club avait engagé Stéphane Leoni pour une collaboration qui n’avait duré qu’une dizaine de matches avant de propulser Helder Dias sur son banc. Ce dernier avait permis au club de remporter la Coupe de Luxembourg fin mai, mais a préféré retrouver son rôle de directeur de l’académie du club.

Pour le remplacer, le président Fabrizio Bei a donc décidé de faire appelle à un ancien de la maison. Resende avait permis à Differdange de terminer 2e de la saison 2021/2022 mais avait ensuite été écarté après un début de saison moins abouti l’année suivante et avait terminé la saison à la Jeunesse. « Ça a été facile d’accepter de revenir à Differdange. Le passé ce n’est pas important, je vois le présent et le futur », a expliqué le Portugais.

Le club a également officialisé les arrivées du gardien du RFCU Romain Ruffier et du milieu de terrain de Sarre Union (D5 française), Ludovic Rauch. Côté départs, plusieurs joueurs en fin de contrat ne seront pas conservés, dont le milieu offensif Gonçalo Almeida qui souhaite découvrir quelque chose de nouveau après huit ans au club. Differdange attend cinq ou six renforts cet été et reprendra le chemin de l’entraînement dès le lundi 19 juin pour préparer son deuxième tour de qualification de Ligue Europa Conférence prévu le 27 juillet.