Procès au Luxembourg: Peine allégée pour Flavio Becca en appel

Poursuivi pour l’achat, via diverses sociétés, de 842 montres de luxe d'une valeur de 18 millions d'euros, dont 540 avaient été saisies en première instance, l'homme d'affaires luxembourgeois Flavio Becca a été condamné hier en cour d'appel, à un an de prison avec sursis (au lieu de deux en première instance) et à une amende de 250 000 euros pour blanchiment d’argent et détournement de fonds d’entreprise.