Procès à Nancy : Peine maximale requise contre 10 des 27 Roms

Le parquet a requis mercredi la peine maximale encourue, soit dix ans d'emprisonnement, à l'encontre de dix des 27 Roms de Croatie jugés à Nancy pour avoir «dressé» leurs enfants à cambrioler.

Décrivant «un système basé sur la violence», le représentant du ministère public Grégory Weil a dénoncé la «lâcheté» et la «cupidité» des prévenus, accusés d'avoir forcé leurs enfants à dérober plusieurs millions d'euros lors d'une centaine de cambriolages dans l'est de la France, mais aussi en Belgique ou en Allemagne. Grégory Weil, vice-procureur de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, a également estimé qu'il était établi que certains prévenus s'étaient livrés à de la traite d'être humains, dans le cadre d'«achats» d'épouses, parfois pour près de 180 000 euros. Le procès de ces 27 tziganes originaires de Croatie, âgés de 19 à 55 ans et organisés en trois clans familiaux, s'était ouvert le 30 septembre.