Attentats de Catalogne : Peines réduites de dix ans pour deux des condamnés

La justice a abaissé en appel à 43 ans et 36 ans de prison la peine de deux condamnés pour le double attentat jihadiste de 2017 sur l’avenue des Ramblas à Barcelone et la station balnéaire de Cambrils.

La justice espagnole a réduit mercredi de dix ans en appel les peines de deux des trois condamnés pour le double attentat ayant fait 16 morts en Catalogne en 2017, a annoncé le haut tribunal de l’Audience nationale. Cette instance, chargée notamment des affaires de terrorisme, a abaissé de 53 à 43 ans de prison la peine de Mohamed Houli Chemlal, âgé de 25 ans et de nationalité espagnole, et de 46 à 36 ans celle de Driss Oukabir, âgé de 33 ans et de nationalité marocaine.

Dans un communiqué, le tribunal madrilène indique avoir «accepté partiellement» le recours des deux hommes, condamnés notamment pour appartenance à une organisation terroriste et détention et fabrication d’explosifs, et abandonné un chef d’accusation. Il rappelle par ailleurs que leur peine effective serait limitée à 20 ans de prison, comme prévu dans leur condamnation en première instance qui date de mai 2021. Le troisième condamné, Said Ben Lazza, qui avait prêté un véhicule et des papiers aux assaillants, voit quant à lui sa peine maintenue à 8 ans de prison. Il avait obtenu la liberté conditionnelle en septembre 2021.