Peinture: Le fils de Pablo Picasso est mort

Claude Ruiz Picasso avait été administrateur de 1989 à 2023 de la succession Picasso, qui gère les droits liés à l’artiste et son œuvre. En juillet dernier, il avait souhaité se retirer et laisser sa place à sa sœur Paloma, laquelle avait été désignée administratrice.

Fratrie de quatre enfants

Pablo Picasso a eu quatre enfants: Paulo, son fils aîné, né de son union avec Olga Khokhlova et décédé en 1975; Maya, fille de Marie-Thérèse Walter, disparue en 2022, Claude et Paloma, nés de son union avec Françoise Gilot. «Claude Ruiz Picasso laisse son épouse, Sylvie Vautier épouse Picasso et deux enfants Jasmin et Solal», a ajouté Jacques Neuer.