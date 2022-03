Pékin 2008: compte à rebours final dans le gris et l'ordre

Dans une capitale chinoise embrumée, les autorités mettaient la touche finale vendredi matin à ce qui promettait d'être une cérémonie d'ouverture spectaculaire, placés sous haute sécurité.

Juste avant la fête, la politique avait sa place: des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont annoncés pour ces Jeux. À peine arrivé à Pékin, le président américain George W. Bush a plaidé pour la "liberté d'expression" à quelques heures de l'ouverture. "Nous croyons fermement que les sociétés qui permettent la liberté d'expression des idées tendent à être les plus prospères et les plus pacifiques", a-t-il déclaré.