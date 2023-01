Tensions politiques : Pékin condamne la venue de parlementaires allemands à Taïwan

La délégation de parlementaires devrait rencontrer, lors de sa visite organisée de lundi à jeudi, des représentants du gouvernement et de l’opposition ainsi que des organisations de défense des droits humains, des représentants de l’économie et des militaires.

Une délégation de parlementaires allemands est arrivée lundi à Taïwan, une initiative vivement condamnée par Pékin en pleine tension avec Taipei, avant une visite ministérielle allemande prévue cette année. Johannes Vogel, du parti libéral FDP, membre de la coalition du chancelier Olaf Scholz, a posté sur Twitter une photo de lui et de sa collègue Marie-Agnes Strack-Zimmermann à bord de «l’avion pour Taïwan», dont Pékin revendique la souveraineté.

Condamnation chinoise

Le ministère chinois des Affaires étrangères a rapidement condamné cette visite. «La cause profonde du problème de Taïwan est précisément que la loi de la jungle, l’hégémonisme, le colonialisme, le militarisme et le nationalisme étaient endémiques dans le monde, et la Chine en a profondément souffert», a déclaré le porte-parole du ministère, Wang Wenbin, lors d’une conférence de presse.