Diplomatie: Pékin et Washington doivent choisir entre «coopération et conflit»

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken (à g.) a rencontré le plus haut responsable chinois pour la diplomatie, Wang Yi.

«Il est nécessaire de faire un choix entre dialogue et confrontation, coopération et conflit», a indiqué Wang Yi, plus haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie, au secrétaire d’État américain Antony Blinken, au dernier jour d’une rare visite destinée à apaiser les tensions bilatérales. Antony Blinken est en Chine depuis dimanche, la première visite d’un secrétaire d’État américain dans ce pays depuis 2018.