Pékin prévoit de rencontrer un représentant du dalaï lama

La Chine a annoncé vendredi vouloir relancer les pourparlers dans les prochains jours un représentant du Prix Nobel de la Paix 1989.

La rencontre entre les autorités de Pékin et un représentant du dalaï lama devrait intervenir dans les jours à venir, selon l'agence officielle chinoise. (afp)

"Au vu des demandes répétées du côté du dalaï lama pour une reprise des pourparlers, les départements concernés du gouvernement central auront des contacts et des consultations avec un représentant privé du dalaï lama dans les prochains jours", a indiqué l'agence Chine Nouvelle, citant une source officielle anonyme.

Cette annonce intervient le jour d'une rencontre au plus haut niveau entre les dirigeants chinois et l'exécutif européen. L'Union européenne, tout comme les États-Unis, ont appelé depuis les troubles du mois de mars au Tibet et dans les régions environnantes, à un dialogue avec le dalaï lama. Pékin a accusé ce dernier d'avoir organisé les troubles pour saboter les jeux Olympiques de Pékin.