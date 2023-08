Pékin promet «des mesures fermes» contre Taïwan et Washington

La Chine a promis dimanche «des mesures fermes et énergiques» face à la visite aux États-Unis de William Lai, le vice-président de Taïwan, territoire insulaire revendiqué par Pékin. «La Chine suit de près l’évolution de la situation et prendra des mesures fermes et énergiques pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale», a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.