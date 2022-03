Pékin répond à Tiananmen 20 ans après

Plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme ont dénoncé ces dernières semaines un renforcement des contrôles et une campagne de harcèlement à l'encontre des dissidents à l'approche du 20e anniversaire de la répression du mouvement démocratique de 1989. Mercredi, l'association Human Rights Watch, basée à New York, a appelé Pékin à cesser de "censurer l'histoire, de réprimer la dissidence et de harceler les survivants" des événements de 1989, qui reste tabou en Chine.