Pékin sera sous un nuage de pollution jusqu'à mi-novembre

Un fort niveau de pollution devrait persister sur Pékin et la région environnante jusqu’à la mi-novembre, ont indiqué mercredi les médias d’État chinois. Les dizaines de millions d’habitants de la capitale chinoise et ses environs ont connu cette semaine l’un des pires brouillards de pollution depuis des mois.

Mercredi, les concentrations de particules fines dangereuses PM2,5 (inférieures à 2,5 microns de diamètre) à Pékin étaient plus de 20 fois supérieures aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) , a indiqué la société de contrôle de la qualité de l’air IQAir.

Troisième ville la plus polluée

La capitale chinoise est actuellement la troisième ville la plus polluée au monde, a indiqué l’entreprise. En réponse au smog, les autorités ont pris des mesures pour limiter le trafic des véhicules à fortes émissions et ont encouragé les résidents à rester chez eux.

Des niveaux de pollution «modérés», bien supérieurs aux recommandations, «graves et élevés» devraient affecter les régions de Pékin, Tianjin et Hebei jusqu’à la mi-novembre, selon des responsables chinois cités par le quotidien d’État Beijing Daily. Cette région abrite plus de 100 millions d’habitants.