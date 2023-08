Chine: Pékin veut mieux encadrer la reconnaissance faciale

Un projet de loi publié mardi en Chine vise à mieux encadrer la reconnaissance faciale dans ce pays à la pointe pour ces technologies. La Chine est l’un des pays au monde qui compte le plus grand nombre de caméras de surveillance. Quadrillant l’immense territoire chinois, les modèles les plus performants sont couplés à la reconnaissance faciale pour faciliter le travail de maintien de l’ordre. Le recours à cette technologie d’identification des personnes est également de plus en plus courant dans certains lieux privés, notamment à l’entrée de résidences d’habitations, d’entreprises ou dans les hôtels. Le paiement par reconnaissance faciale se développe également.