Légende du football : Pelé a-t-il révélé avant de mourir qu'il avait bien huit enfants?

Son héritage comprend cette résidence, d'autres biens immobiliers et une participation dans la marque Pelé, a expliqué Me Kignel, qui a précisé que l'inventaire complet n'a pas encore été réalisé et qu'en conséquence le montant total de la succession n'est pas connu. L'avocat a ajouté que le testament mentionne la possibilité que Pelé ait une fille non reconnue qui aurait droit à une partie des 70% restants de la succession, qui ont été réservés aux sept autres enfants de l'ex-joueur légendaire.