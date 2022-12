Paul Philipp: «Pelé était très abordable et curieux»

«Je me souviens de la finale de 1970 contre l’Italie, comme si c’était hier. Je l’avais regardée dans une salle de cinéma remplie à Bruxelles. Je disputais ma première saison à l’Union Saint-Gilloise. Je me rappelle de son but, une tête magistrale. Je me souviens aussi de sa feinte géniale contre l'Uruguay» explique-t-il. Après l'avoir vu à la télé, il a la chance de le voir jouer, à Bruxelles. Le Brésilien a foulé plusieurs fois les pelouses belges entre 1959 et 1976, lors des tournées mondiales de son club Santos ou lors du jubilé de la légende belge Paul Van Himst.