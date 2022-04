Brésil : Pelé hospitalisé pour poursuivre son traitement contre le cancer

Atteint d’une tumeur du colon, le roi du football brésilien a été de nouveau hospitalisé lundi mais se trouve dans un «état bon et stable».

Pelé doit se rendre à la clinique au moins une fois par mois pour subir des examens et poursuivre une chimiothérapie contre la tumeur du côlon détectée en septembre.

Pelé, l’ex-footballeur star brésilien de 81 ans, est hospitalisé à Sao Paulo depuis lundi dans le cadre du traitement d’un cancer du côlon découvert en septembre dernier, a annoncé mardi l’établissement médical qui le soigne. L’état de santé du «roi» Edson Arantes do Nascimento est «bon et stable, et il devrait quitter l’hôpital dans les prochains jours», a indiqué l’hôpital Albert-Einstein dans un communiqué.