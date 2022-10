États-Unis : Nancy Pelosi se dit «traumatisée» par la violente agression de son mari

La cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi s’est dite «traumatisée» samedi par l’agression violente de son mari, vendredi à leur domicile californien. «Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le cœur brisé et sommes traumatisés par l’agression qui met la vie de notre Pop en danger», a-t-elle écrit dans une lettre postée sur Twitter. Paul Pelosi a été attaqué à son domicile par un homme armé d’un marteau, qui cherchait en fait Nancy Pelosi.

«Nous sommes reconnaissants pour la réponse rapide des forces de l’ordre et des services d’urgence, et pour les soins médicaux vitaux qu’il reçoit», a-t-elle ajouté. Paul Pelosi, 82 ans – qui a subi une intervention chirurgicale et se remet à l’hôpital – était seul à la maison. Nancy Pelosi était à Washington. «Son état continue de s’améliorer», a ajouté Nancy Pelosi dans la lettre. La police de San Francisco a indiqué que des policiers avaient trouvé l’agresseur au domicile du couple juste avant 2h30, où lui et Paul Pelosi se disputaient un marteau. «Le suspect a arraché le marteau de Nancy Pelosi et l’a violemment agressé avec», a dit le chef de la police de San Francisco, Bill Scott, aux journalistes. Plus tard il a affirmé que Paul Pelosi avait été frappé au moins une fois.