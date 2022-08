Tensions Chine/États-Unis : Pelosi arrive à Taïwan, des avions de chasse chinois aussi

Des «avions de chasse chinois Su-35» sont en train de «traverser le détroit de Taïwan», qui sépare la Chine continentale de l'île revendiquée par Pékin, a indiqué mardi soir la télévision étatique chinoise CGTN. Cette annonce est intervenue avant la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi à Taipei. Une initiative considérée comme une grave provocation par la Chine et qui risque d'aggraver les tensions entre Pékin et Washington.

«Actions militaires ciblées»

«Les États-Unis (...) tentent d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine», a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que Washington «ne cesse de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine, d'intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d'encourager les activités séparatistes 'indépendantistes' de Taïwan. Ces actions, comme jouer avec le feu, sont extrêmement dangereuses».

En réponse à cette visite, la Chine a annonce des «actions militaires ciblées». L'opération de l'armée vise à «défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d''indépendance de Taïwan'», a déclaré Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.