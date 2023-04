Festival au Luxembourg : Peluches et cosplay au pays imaginaire

16.04 De nombreux fans d’univers imaginaires ont profité de la LuxCon samedi et dimanche au centre culturel Opderschmelz, à Dudelange, pour acheter de jolies babioles et revêtir des habits qu’ils peuvent difficilement porter en dehors d’une convention.

Ines, 11 ans, se balade avec un bubble tea en peluche acheté sur un des stands du festival de l’imaginaire. «C’est bientôt son anniversaire», expliquent ses parents. «On peut acheter des figurines que normalement on ne trouve qu’on Japon», explique Cassandra, 22 ans, fan de dessins animés, en sortant une de ses trouvailles.

Costume à 100 euros

Kim, 24 ans, habillée en Pikachu trimballe dans son sac une peluche de Diddl, une souris qui a orné les cahiers et cartables d’une multitude d’enfants. «Quand j’étais petite, c’était trop cher je ne pouvais pas me le payer. Alors aujourd’hui, je me suis gâtée», sourit la jeune femme.