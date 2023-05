Affaire au Royaume-Uni: Pendant deux ans de rapports sexuels, elle a réussi à se faire passer pour un homme

Blade Silvano se servait d’un objet pour pénétrer sa compagne, ne retirait jamais son haut et éteignait la lumière.

«Je pense que j’ai eu des rapports avec un homme dont j’ai découvert qu’il était une femme, relation à laquelle je n’ai pas consenti», avait déclaré la victime présumée au moment de porter plainte. Cette étrange histoire commence fin 2016 dans le Shropshire (centre de l’Angleterre). Helen* ouvre son application de rencontres, où elle a spécifié qu’elle était une femme à la recherche d’une relation avec un homme. Elle tombe alors sur un certain Blade Mendez, dont la photo l’intrigue parce qu’elle était «différente de tous les autres clichés».

Blade, de son côté, a configuré son profil en tant qu’homme intéressé par les femmes. Les deux personnes se rencontrent en décembre 2016, où elles échangent un baiser. Elles se voient une nouvelle fois et passent cette fois-ci à la vitesse supérieure. Pour ne pas se faire démasquer, Blade se sert d’un objet «inconnu» pour pénétrer sa compagne, ne retire pas son haut et laisse la lumière éteinte, explique la BBC.

Un stratagème qu’elle répétera à chaque fois. Quelques semaines plus tard, l’accusée invente un étrange mensonge: engagée dans l’armée britannique, elle s’est fait «piétiner par une vache» et se trouve à l’hôpital. Helen et Blade se revoient en février 2017, où elles couchent de nouveau ensemble.