Tout près du Luxembourg: Pendant deux jours, Athus va replonger en 1944

Samedi et dimanche après-midi, le centre d'Athus, en Belgique, va replonger en 1944. Un bond dans le temps qui s'opérera grâce à de «fidèles reconstitutions de scènes de l'exode, de l'occupation allemande, de combats, de l'arrivée des troupes américaines et de la libération», explique Louis Goffin, organisateur. Au total, «une centaine de figurants et une cinquantaine de véhicules d'époque» envahiront la Grand-Rue et la rue du Centre.