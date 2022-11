Education: Pendant leurs vacances, plus de 300 lycéens sur les bancs de l'Uni

Éducation : Pendant leurs vacances, plus de 300 lycéens sur les bancs de l'Uni

ESCH/BELVAL - Pendant trois jours, des lycéens luxembourgeois et frontaliers sont invités à assister à des cours de première année à l’Université du Luxembourg.

Bien que ce soit les vacances de la Toussaint, certains élèves ont choisi de rester studieux. Depuis mercredi et jusque vendredi, plus de 300 lycéens du Luxembourg et de la Grande Région sacrifient quelques jours de vacances pour assister à des cours de première année à l’Université du Luxembourg. «L’Université à l’essai», c’est l’une des opérations de séduction menée chaque année par l’Uni.