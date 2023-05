Singapour: Pendu à mort pour 1,5 kilo de cannabis

L’homme avait été condamné en 2019 pour trafic d’environ 1,5 kilo de cannabis, a déclaré à l’AFP, Kokila Annamalai, de l’association locale de défense des droits Transformative Justice Collective. À Singapour, l’un des pays les plus répressifs au monde en matière de stupéfiants, le trafic de plus de 500 grammes de cannabis est passible de la peine de mort.

«Toutes les garanties prévues par la loi»

Le Bureau central des stupéfiants (CNB) de Singapour a déclaré dans un communiqué distinct que l’identité de l’homme ne serait pas divulguée, afin de respecter le souhait de sa famille de préserver sa vie privée. «L’individu a bénéficié de toutes les garanties prévues par la loi et a eu accès à un avocat tout au long de la procédure», a assuré le CNB.

Un appel de dernière minute visant à réexaminer l’affaire et à suspendre l’exécution a été rejeté mardi, a déclaré Kokila Annamalai. Malgré les appels internationaux de plus en plus nombreux en faveur de l’abolition de la peine de mort, Singapour, important centre financier en Asie, considère qu’elle reste un moyen de dissuasion efficace contre le trafic.