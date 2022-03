Carnet rose : Penélope Cruz a donné naissance à une fille

L’actrice espagnole et son mari, Javier Bardem, sont devenus parents pour la seconde fois.

C'est le deuxième enfant de Pénélope et Javier. (photo : afp)

Penélope, 39 ans, et Javier, 44 ans, ont déjà un fils, Leo, âgé de deux ans et demi. Leur fille, dont le prénom n’est pas connu, est née un peu plus de deux mois après sa cousine Antonella, la fille de Mónica Cruz.