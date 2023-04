Gagne tes places!: Pentatonix en concert à la Rockhal le 8 mai prochain

Concert

Pentatonix a vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde entier et s'est produit devant des centaines de milliers de fans lors de leurs concerts à guichets fermés dans le monde entier. Leur chaîne YouTube compte plus de 18 millions d'abonnés, ce qui représente plus de 4,5 milliards de vidéos visionnées. Pentatonix a eu deux albums en tête du classement Top 200 de Billboard - l'album éponyme certifié or en 2015 et l'album That's Christmas To Me certifié deux fois platine. En outre, les dix albums de Pentatonix ont tous atteint le top 10 du classement Billboard. Le groupe a reçu plusieurs certifications RIAA pour des albums et des singles multi-platine, platine et or, a été nommé aux Daytime Emmy Awards, a joué dans trois émissions spéciales de Noël sur NBC et est apparu dans le long métrage Pitch Perfect 2.

À Noël dernier, le groupe a sorti The Best of Pentatonix Christmas, qui comprenait leurs singles multiplatinés «Hallelujah» et «Mary, Did You Know ?», ainsi que des collaborations avec Kelly Clarkson, Maren Morris, Jennifer Hudson, Tori Kelly, Jazmine Sullivan et un duo avec Whitney Houston. Cet été, Pentatonix a sorti son EP At Home, qui comprend six nouveaux titres, dont des arrangements vocaux de tubes de The Weeknd, Billie Eilish, Dua Lipa, Clean Bandit et The Cranberries, ainsi qu'un medley de 13 chansons «Home», qui reprend des classiques inspirés de Madness, Michael Buble, Fifth Harmony, Flo Rida, Ozzy Osbourne, et bien d'autres encore.