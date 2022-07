A Moscou : Pénurie de frites au «McDo russe»

«Vkousno i Totchka», la chaîne qui a repris les restaurants McDonald’s en Russie en juin, fait face à une pénurie croissante de frites.

«Dans certains restaurants Vkousno i totchka (Délicieux, Point), il n’y aura plus de frites», l’un des plats les plus populaires des clients russes de la chaîne, qui a repris les restaurants McDonald’s en Russie, a indiqué le site RBK, citant le service de presse du groupe russe. Selon ce dernier, la récolte de 2021, en Russie, de patates destinées à la fabrication de frites a été mauvaise, conduisant à une pénurie et «l’importation en provenance de marchés étrangers (…) est devenue impossible» en raison des sanctions occidentales mises en place contre Moscou du fait de l’offensive russe contre l’Ukraine, a-t-il précisé.

Russie, un grand producteur

Outre McDonald’s et Coca-Cola, des dizaines d’autres entreprises, certaines présentes depuis des décennies, ont quitté la Russie à cause du conflit déclenché en Ukraine. En mars, l’entreprise canadienne McCain Foods, le plus gros producteur des frites dans le monde, a annoncé arrêter la construction de son usine en Russie et suspendre les livraisons de ses produits sur le marché russe.