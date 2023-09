Pénurie de main-d'oeuvre: L'accès au marché du travail facilité pour les citoyens de pays tiers

«La pénurie de main-d'œuvre qualifiée au Luxembourg est devenue un problème sérieux pour l'économie du pays», écrivent le gouvernement et l'Adem dans un communiqué indiquant qu'une loi entrée en vigueur ce vendredi doit aider à résoudre le problème. «Le secteur de l'informatique est particulièrement touché», mais la santé, l'ingénierie, la finance ou encore le support à l'entreprise et certains métiers du bâtiment «souffrent également d'une pénurie flagrante et risquent de perdre en compétitivité», déplore le communiqué.