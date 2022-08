Santé au Luxembourg : Pénurie de paracétamol: retour à la normale «dans les prochaines semaines»

Ces dernières semaines, certaines formes de paracétamol se font rares et depuis avril, impossible de trouver du Paracetamol Ratio 40 mg ou du Benuron 200 mg pour traiter les maux de tête et la fièvre des plus jeunes, a confirmé la ministre socialiste de la Santé, Paulette Lenert, dans une réponse parlementaire au député CSV Claude Wiseler. Ces deux produits représentent à eux seuls la moitié du marché luxembourgeois du sirop.