Luxembourg: Pénurie de pellets: «Comme le papier-toilette pendant le Covid»

Les commandes estivales dépassent la capacité de production. AFP

«En septembre 2021, à partir de deux palettes, un sac de pellets livré coûtait un peu plus de 4 euros, aujourd'hui on approche les 10 euros». Chez Husting-Reiser à Redange-sur-Attert, comme ailleurs, le prix de pellets de chauffage a plus que doublé depuis un an.

Il devient même difficile d'être sûr de se faire livrer avant l'hiver. Si en vrac, les délais sont de plusieurs semaines, en sacs, les fournisseurs parlent souvent d'octobre-novembre, et les producteurs ne s'avancent guère sur des dates précises ou des prix. Les camions arrivent au compte-goutte. «On nous précise qu'il n'y a pas assez de bois», souligne Tania Glodt, Business Development Manager de la Maison Schroeder de Leudelange, qui évoque des dizaines de commandes en attente.

«En Allemagne, il y a eu de fortes subventions pour les chaudières à pellets, or, désormais, le bois manque. Nous recevons des demandes d'Allemagne, de France, de Belgique, même d'Italie. Certains fournisseurs du Luxembourg livrent en Allemagne ce qui accentue la tension ici», dit-elle. «Les gens créent la pénurie. Ils ont peur que les prix montent et les commandes pleuvent. C'est un cercle vicieux car la production ne peut pas suivre et les prix grimpent», regrette-t-on chez Husting-Reiser. «On ne peut rien faire c'est pour tout le monde pareil, les gens commandent maintenant car les délais s'allongent», précise-t-on chez Schaus ATM», à Brachtenbach.

«Approvisionnement difficile»

Du côté de KioWatt, qui produit des granulés au Grand-Duché, on assure que «l’approvisionnement en bois est en ce moment difficile et cela se répercute sur le coût, sans pour autant perturber notre production».

Mais l'été qui sert normalement à refaire les stocks a vu les commandes exploser. Le secteur est à flux tendu. «Différents facteurs se conjuguent, analyse André Thelen, directeur de Reiff Masutt (Gulf). Le développement des énergies de substitution, la compétition sur le bois avec les producteurs de meubles, les arrêts de production des scieries suite à des commandes et chantiers annulés ce qui génère moins de sciure.