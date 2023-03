Foot/Ligue des champions : Pepe, 40 ans et toujours la même passion pour aider le FC Porto

Physiquement, l'international portugais tient la route: titulaire indiscutable dans la charnière centrale des champions du Portugal en titre, le capitaine de Porto n'est que rarement laissé au repos. Son leadership n'étant plus à prouver, le vétéran ne cesse de donner de la voix pour diriger la ligne défensive et haranguer ses troupes.

Dauphin de Giggs

La longévité de Pepe est un exploit en soi: s'il est aligné contre l'Inter, le Luso-brésilien deviendra, à 40 ans et 16 jours, le deuxième joueur de champ le plus âgé à disputer un match à élimination directe de Ligue des champions. Selon le statisticien Opta, il dépasserait ainsi l'ancien défenseur italien de l'AC Milan Alessandro Costacurta (40 ans et 2 jours) et n'aurait devant lui que la légende de Manchester United, l'ailier gallois Ryan Giggs (40 ans et 123 jours). Le 26 février, jour de son anniversaire, Porto a encaissé une défaite surprise à domicile face au Gil Vicente (2-1) en championnat du Portugal, mais le club et ses supporters ont marqué la date en lui rendant un hommage chaudement applaudi.