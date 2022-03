Accident spectaculaire : Percuté par une voiture, écrasé par un bus, mais vivant

Violemment heurté par une voiture alors qu’il traversait la route, un Américain a miraculeusement survécu. Une vidéo témoigne de la violence du choc.

«Je l’ai vu en l’air, percuter le bus, puis le sol», raconte un témoin. «J’ai pensé que deux voitures s’étaient embouties tellement le bruit était puissant. Ensuite nous avons regardé dehors et j’ai vu un homme allongé sur la route. Il était plié en deux et son dos semblait cassé. Je pensais qu’il était mort», témoigne un autre passant. Choqués, les deux hommes venaient d’assister à une scène digne d’un film d’action et pour cause.