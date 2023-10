Perdre du poids en mâchant un chewing-gum

De l’espoir pour les personnes souffrant d’obésité! Elles pourront peut-être un jour mâcher un simple chewing-gum pour les aider à perdre du poids. Il s’agit d’un chewing-gum spécial, enrichi en fibres alimentaires solubles, qui améliorera leur métabolisation intestinale tout en réduisant leur envie de grignoter. C’est en tout cas ce à quoi travaille Maria Luisa Balmer, spécialiste en médecine interne à l’Inselspital et cheffe de groupe de recherche à l’Université de Berne. Des travaux qui viennent d’être couronnés du prix Marie Heim-Vögtlin 2023 du Fonds national suisse (FNS).

La chercheuse et son équipe analysent actuellement l’effet de ces fibres alimentaires dans le cadre d’une étude clinique rassemblant plus de 100 enfants ayant un fort excès pondéral. Les scientifiques ont développé le «FibreGum» – qui ressemble en tout point à un chewing-gum classique à la menthe – en partenariat avec la Migros. «On espère que cette idée inédite permettra de favoriser précisément les bactéries intestinales bénéfiques pour aider les plus jeunes à perdre du poids», explique Maria Luisa Balmer.