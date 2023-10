Prise d'otages, tueries de masse, bombardements d'un territoire en état de siège: le déchaînement de violences en Israël et à Gaza a choqué le monde. Cela fait six jours que des centaines de combattants du Hamas se sont infiltrés en Israël pour tuer un millier de civils dans la rue, chez eux ou en pleine rave party, prendre en otage plus de 150 personnes, semer la terreur sous un déluge de roquettes.

«Une bénédiction absolue»

Les tirs ont duré une douzaine d'heures. Interminable alors que Tom se demandait où se trouvait sa petite fille. Et puis, selon lui, la délivrance. «Ils m'ont dit: "On a trouvé Emily, elle est morte'' et j'ai juste crié "Oui!" et j'ai souri parce que c'était la meilleure des possibilités», poursuit-il, brisé par l'émotion. «Elle était soit morte, soit à Gaza. C'est pire que la mort. Je préfère qu'elle soit morte plutôt qu'à Gaza». Et d'enchaîner: «Elle n'aurait pas de nourriture, pas d'eau. Elle serait dans une pièce sombre remplie de Dieu sait combien de personnes. Et terrifiée à chaque minute, heure, jour et année possible à venir. La mort était donc une bénédiction. Une bénédiction absolue».