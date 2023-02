Séisme en Turquie : Père et fille ont survécu 4 jours en jouant à «pierre, feuille, ciseaux»

Cem Okur et sa fille Tanem Safiye étaient en train de dormir quand leur immeuble de cinq étages s’est effondré autour d’eux, le 6 février à Antakya (sud de la Turquie). «C’était comme Armageddon. Les premières minutes ont été terribles», raconte le Turc de 42 ans au Daily Mail. Miraculeusement, l’homme et sa fille de 8 ans n’ont pas été sérieusement blessés, mais c’était pour eux le début d’un interminable cauchemar.

Rapidement, le manque d’eau a commencé à se faire sentir et le quadragénaire craignait de mourir de soif. «J’essayais d’avaler l’humidité dans ma gorge. C’était tout ce que je pouvais faire», témoigne-t-il. Après 24 premières heures passées dans le froid et la nuit, Cem Okur a pu mettre la main sur des bouteilles d’eau salvatrices. Dans cet enfer, le Turc a tout fait pour changer les idées de sa fille.

«Mon enfant est tout pour moi. J’essayais de lui dire que nous allions nous en sortir», explique-t-il. Serrés l’un contre l’autre, Cem et Tanem ont enchaîné les parties de «pierre, feuille, ciseaux» pour s’occuper. «Nous ne voyions rien dans la nuit, alors nous nous disions quel signe nous étions en train de faire», raconte la fillette. «Nous avons aussi chanté des chansons, raconté des histoires et prié ensemble», ajoute son père.

À force de tâtonnements, père et fille sont tombés sur une bouteille d’eau de rose, que Tanem a utilisée pour soigner les bleus et les coupures de son papa. «Papa, s’il te plaît, tiens ta parole et sauve-moi. Ton visage me manque, je veux te voir», lui a-t-elle dit un jour. Régulièrement, Cem tapait contre un mur avec un bout de débris, dans l’espoir d’alerter les secours.